Si conclude in musica «Palermo Apre le Porte», il Garzilli sul palco del Teatro Massimo con Mediterraneamente

Si è conclusa in musica, con la sinergica collaborazione tra scuole, istituzioni, teatro Massimo e Zecchino d’oro, l’edizione Palermo Apre le Porte. Non solo un evento conclusivo, specifica la promotrice del progetto, la dirigente del Garzilli Vita D’amico, ma un lungo percorso: «La lettura, le canzoni, la sinergica collaborazione fra le istituzioni hanno creato valore aggiunto. Noi creiamo capitale umano. Ed è per questo che oggi siamo qua per presentarvi un evento che tale non è. È un momento conclusivo di un progetto che ha fatto vivere sogni attraverso le parole».

Il percorso ha visto protagonisti i bambini del Garzilli impegnati nel progetto Mediterraneamente: lo Zecchino a Palermo in collaborazione con la Fondazione Antoniano Onlus di Bologna e il supporto dell'assessorato regionale all'Istruzione. Un progetto cui la scuola ha lavorato per mesi e ha visto protagonisti i bambini in giornate di ascolti guidati presso l'Archivio storico comunale e al Parco Mattarella fino all’esibizione finale del 30 maggio in cui gli alunni si sono esibiti sul palco del Teatro Massimo insieme ai due volti social dello zecchino d'oro, Mimi e Martico, e la mascotte Nunú portando in scena dieci brani ispirati ad altrettanti luoghi simbolo della città che sono divenuti sfondo della stessa manifestazione , in una mattina piena di musica e luoghi, illustrati dai bambini e proiettati nello schermo del teatro.