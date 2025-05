È morto a Palermo Paul Yaw, Biagio Conte fece lo sciopero della fame per aiutarlo

«Questa notte ci ha lasciati Fratello Paul Yaw». Lo annuncia la Missione Speranza e Carità di Palermo. Paul Yaw con discrezione e dedizione, per tanti anni, ha vissuto e operato all’interno della Missione, diventandone un punto di riferimento. Idraulico esperto e instancabile lavoratore, Paul ha contribuito alla realizzazione di numerose opere nelle varie sedi della Missione, con le sue mani sapienti e il cuore sempre pronto a servire.

Il suo cammino, però, non è stato privo di ostacoli. Qualche anno fa, a causa del decreto Salvini, Paul fu colpito da un provvedimento di espulsione. In quel momento difficile, a levare la voce in sua difesa fu fratello Biagio Conte, che iniziò uno sciopero della fame davanti alla casa di don Pino Puglisi, a Brancaccio. Una testimonianza radicale e profonda di solidarietà e giustizia. Grazie all’impegno dell’avvocato Giorgio Bisagna e al sostegno di tanti cittadini e volontari, l’espulsione venne annullata.