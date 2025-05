Unipa, manager della sanità: riparte il master organizzato con l’Istituto Superiore di Sanità

L’età media dei direttori generali delle aziende sanitarie italiane si attesta tra le più alte d’Europa – 58 anni e 7 mesi secondo il rapporto Fiaso 2024 – e solo il 14% può contare su un’esperienza decennale consolidata. Per questi motivi il settore apre nuove prospettive per una generazione emergente di manager: figure professionali capaci di affrontare le sfide dell’innovazione, dell’efficienza e della sostenibilità in un contesto sanitario in profonda trasformazione.

Per rispondere a queste esigente, il Dipartimento PROMISE dell’Università degli Studi di Palermo ha dato il via alla quinta edizione del Master di II livello in Organizzazione e Management delle Strutture e dei Servizi Sanitari (Or.Ma.S.S.S.), realizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e con il patrocinio della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso) e della Società Italiana di Leadership e Management in Medicina (SIMM).

«Il sistema sanitario italiano – ha sottolineato il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri - si confronta con una riduzione del personale e un progressivo aumento della pressione sulle risorse esistenti, mentre crescono le esigenze di governance e innovazione. L’ambito di economia e gestione della sanità si sta espandendo ben oltre i tradizionali ruoli amministrativi, abbracciando nuove figure professionali ad alta specializzazione che rispondono alle sfide contemporanee in termini di efficienza, sostenibilità, innovazione e centralità del paziente».