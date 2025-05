Palermo, ripulita la targa della panchina rossa in via Ammiraglio Rizzo

Un gesto vile ha imbrattato la targa posta sulla panchina rossa di via Ammiraglio Rizzo, un simbolo forte contro la violenza di genere e in memoria delle donne vittime di femminicidio. Ma la risposta non si è fatta attendere: un gruppo di cittadine, donne e mamme ha deciso di agire con determinazione ripulendo la targa e restituendo dignità a un luogo di memoria collettiva.

Un sentito ringraziamento arriva dal consigliere Alessandro Benincasa, componente del Consiglio dell’Ottava Circoscrizione del Comune di Palermo, che ha voluto esprimere pubblicamente la sua gratitudine: «Questa iniziativa spontanea dimostra quanto sia vivo il senso civico nella nostra comunità. La panchina rossa è un simbolo che non può e non deve essere deturpato. Grazie a queste donne straordinarie per il loro gesto concreto».

Anche Ottavio Zacco, presidente della Commissione Attività Produttive del Comune di Palermo, ha espresso il suo apprezzamento: «Questi atti vandalici offendono tutta la città. Ma la reazione di queste donne ci ricorda che Palermo ha un’anima forte, fatta di persone che non restano indifferenti. A loro va il nostro grazie sincero».