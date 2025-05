I Missionari comboniani lanciano il nuovo «Mondiario» alla scoperta delle cittadinanze

È in corso la presentazione del Mondiario 2025/2026, un diario scolastico promosso da Fondazione Nigrizia. A dialogare con i più piccoli è fratel Claudio, missionario comboniano, che con parole semplici e profonde guida le bambine e i bambini alla scoperta di un tema importante: la cittadinanza. O meglio, le cittadinanze.

Si è scelto di declinare la parola al plurale, per raccontare che non esiste una sola forma di appartenenza, ma tante quante sono le storie, le origini, i percorsi di ognuna e ognuno. Un invito a riflettere sul significato profondo di essere cittadine e cittadini nel mondo, nei gesti quotidiani e nelle scelte di ogni giorno.

«La cittadinanza – ha spiegato fratel Claudio – non è solo un dato anagrafico. È un diritto che ne contiene molti altri: il diritto a muoversi liberamente, a studiare, a essere uguali. E spesso, questi diritti non sono garantiti a tutti, in molte parti del mondo».

Il diario può essere ritirato nella parrocchia di Santa Lucia di Palermo, in via Enrico Albanese 2, ed è già diventato uno strumento per avviare, a scuola e in famiglia, un dialogo sui diritti, sull’eguaglianza, sulla memoria.