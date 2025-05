Disagi sulla rotta Palermo-Parigi: cancellati due voli in un giorno

Giornata difficile per decine di viaggiatori bloccati a Palermo e Parigi. Due voli, programmati per ieri, giovedì 29 maggio, sulla tratta Palermo-Parigi Orly e ritorno, sono stati entrambi cancellati, generando forti disagi per i passeggeri, alcuni dei quali diretti all’estero per lavoro, salute o vacanza.

I viaggiatori hanno atteso per ore all’interno degli aeroporti alla ricerca di soluzioni alternative. Non risultano condizioni meteo avverse o altri eventi eccezionali che giustificherebbero lo stop: nella giornata di ieri, infatti, le condizioni meteo erano buone su entrambe le tratte.

Secondo quanto previsto dal regolamento europeo, i passeggeri possono avere diritto a un risarcimento di 250 euro, salvo circostanze straordinarie. Le richieste possono essere presentate direttamente alla compagnia aerea o tramite intermediari.