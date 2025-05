I piccoli allievi del Convitto nazionale di Palermo in scena con Lo Schiaccianoci

Dal laboratorio di danza all’interno del Convitto nazionale di Palermo la messa in scena de «La magia dello Schiaccianoci». Lo porteranno in scena oggi pomeriggio (29 maggio 2025) gli allievi del laboratorio guidato dall’insegnante di danza Rosamaria Catania, in collaborazione con la maestra Maria Pia Di Stefano. Non è il risultato di semplice laboratorio, «ma di un vero e proprio corso di danza classica, con una programmazione didattica strutturata – spiega l’insegnante Catania – i bambini e i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado seguono durante l’anno un percorso formativo che unisce tecnica, espressione e musicalità».

La messa in scena è ispirata al celebre balletto de «Lo Schiaccianoci». L’insegnante Rosamaria Catania ha accompagnato i bambini in questo cammino artistico ed educativo, nell’ambito dei corsi di danza all’interno del Convitto nazionale. «Per gli allievi salire sul palco significa raccogliere i frutti di un anno di impegno, costanza e passione – spiega l’insegnante Catania – è un’occasione preziosa per mostrare non solo i progressi tecnici, ma anche la crescita personale che la danza, con il suo linguaggio silenzioso e profondo, contribuisce a coltivare».