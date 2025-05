Ordine Costantiniano: 50 nuovi ingressi, tra dame e cavalieri, per le delegazioni del sud Italia

Cinquanta, tra dame e cavalieri, provenienti da tutte le delegazioni del sud, sono entrati a far parte del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. La cerimonia di investitura si è svolta sabato 24 maggio al Duomo di Monreale. A presiedere, l’arcivescovo emerito di Monreale nonché priore di Sicilia dell’Ordine, mons. Michele Pennisi: “L’Ordine si propone di professare la fede a partire dalla Croce, simbolo dell’amore di Dio per l’umanità, per cui, all’interno della Chiesa cattolica, vuole farsi testimone della fede in maniera pubblica cercando di impegnarsi affinché la fede cristiana sia presente nella nostra società e nei vari ambiti in cui si articola”. La nascita dell’Ordine si deve all’imperatore Costantino, oggi è guidato dal Gran Maestro Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, duca di Castro, Capo della Casa Reale Borbone delle Due Sicilie: “Del nostro Ordine ne fanno parte anche oggi grandi cariche, come il cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione della cause dei santi, che è Gran priore dell’Ordine. In Italia abbiamo le delegazioni regionali e poi siamo presenti anche all’estero con varie delegazioni negli Stati Uniti e in Sud America. Coinvolgere i giovani è importante oggi perché l’Ordine porta con sé valori fondamentali necessari. Il radunarsi è un modo sano di condividere e mettersi a disposizione di opere di bene”.