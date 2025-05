Fondazione Falcone: alle polemiche non replicheremo più

«La bella intervista dell’ex Presidente del Senato e già Procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso chiarisce in modo limpido e inequivocabile quanto accaduto lo scorso 23 maggio sotto l’Albero Falcone. Le sue parole ci trovano perfettamente d’accordo. Condividiamo pienamente la sua volontà di spiegare, di dialogare e soprattutto di ricucire e unire: abbiamo sbagliato nei tempi, non ce ne siamo accorti e abbiamo ammesso l’errore avendo piena consapevolezza che le 17.58 del 23 maggio segnano la coscienza di tutti gli italiani». Così la Fondazione Falcone dopo le polemiche di questi giorni sull'anticipo di pochi minuti nella lettura dei nomi delle vittime nel corso della manifestazione conclusiva del 23 maggio davanti l’albero Falcone «che è di tutti, non appartiene a nessuno e nessuno può rivendicarne la paternità».

«È questo lo spirito - prosegue la nota - che da sempre anima la Fondazione Falcone: fare della memoria un luogo di coesione, non un pretesto per spaccature ideologiche. Eppure, oggi più che mai, sembra essere il giorno degli haters. Siamo di fronte a un’ondata di attacchi livorosi, in tanti provenienti, guarda caso, da profili social appena creati senza storia né identità, mossi da un’unica regia: colpire la Fondazione, denigrarne l'impegno, infangarne la credibilità. Una strategia che nulla ha a che fare con il confronto democratico e con la libera critica. Per questo la Fondazione Falcone non replicherà più a chi, nonostante le parole di Pietro Grasso, nonostante le spiegazioni già fornite, continua a chiedere scuse che non spettano - conclude - e a distribuire responsabilità infondate».