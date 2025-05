Diocesi di Cefalù: nelle librerie arriva «La Giubilea. Alla riscoperta della fede»

«La Giubilea. Alla riscoperta della fede», dopo essere stato presentato nei giorni scorsi al Salone Internazionale del Libro di Torino, arriva nelle librerie. Il nuovo sussidio per l'estate 2025 è curato dalla Diocesi di Cefalù ed edito da Il Pozzo di Giacobbe. Si tratta di uno strumento rivolto a educatori, ragazzi e famiglie per accompagnarli nelle varie esperienze del periodo estivo (GrEst, Estate Ragazzi, Oratorio estivo) ormai alle porte.

«Il sussidio - spiega in una nota la Diocesi - prende spunto dalla Spes non confundit, la Bolla di indizione del Giubileo Ordinario dell’Anno 2025 indetto da Papa Francesco. L’oratorio estivo è per tutti, bambini e ragazzi, animatori compresi, un’occasione di incontro, di crescita e di condivisione in cui, attraverso il gioco e il divertimento, si fa esperienza di Gesù».