Ordine Costantiniano di San Giorgio: cerimonia di investitura al Duomo di Monreale con le delegazioni del Sud Italia

Saranno presenti l’arcivescovo di Monreale mons. Gualtiero Isacchi, anche Cavaliere di Gran Croce di Grazia Ecclesiastico, e don Vittorio Rizzone, Cavaliere Ufficiale di Grazia Ecclesiastico. E poi i vari delegati: per la Sicilia don Lucio Bonaccorsi dei Principi di Reburdone e il vicario nobile Antonio Di Janni; per la Calabria don Giampietro Sanseverino dei Principi Sanseverino dei Baroni di Marcellinara e il vice Aurelio Badolati; per la Campania la marchesa Federica De Gregorio Cattaneo dei Principi di Sant’Elia; per la Puglia il vicario Pierfrancesco Viti dei Conti di Caraffa.

Il corteo partirà dalla chiesa di Sant’Antonio Abate affidata dall’arcivescovo di Monreale ai Cavalieri Costantiniani. Al termine della cerimonia si terrà una cena presso Palazzo Francavilla.