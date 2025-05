Violenza di genere, nasce a Partinico il primo Punto Viola

Attraverso un programma di collaborazione tra l’Associazione Prometeo Plus di Partinico e l’associazione Nazionale DonneXstrada nasce a Partinico il primo Punto Viola, dal titolo Costruiamo insieme città più sicure. Un luogo di riferimento nel territorio, che ha la sensibilità e gli strumenti per accogliere la persona nelle diverse situazioni di difficoltà, un presidio di ascolto, accoglienza e sicurezza contro la violenza di genere, dove le persone vittime di violenza possono chiedere ascolto, supporto e aiuto.

Il Punto Viola offre un rifugio temporaneo, se una donna si sente in pericolo, inseguita o ha bisogno di aiuto mentre è per strada; fornisce assistenza immediata, il personale dei Punti Viola è formato per offrire un primo aiuto, che può includere far entrare la donna nel locale, assicurarsi che il pericolo cessi, chiamare le forze dell'ordine o indirizzare la vittima a centri specializzati (come case delle donne o ospedali in caso di violenza).