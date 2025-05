A Geraci Siculo torna il millenario rito della transumanza

Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi di tutto il comprensorio madonita: il 24 e 25 maggio 2025, torna a Geraci Siculo la Festa della transumanza - Si Sgavìta la montagna, che quest'anno stacca l'edizione numero 15. Due giorni tra natura, tradizione e cultura per celebrare l’antica pratica della migrazione stagionale del bestiame e la profonda connessione tra uomo, animali e territorio. Anche quest'anno la due giorni si preannuncia ricca di eventi, tra esperienze didattiche, visite guidate, laboratori artigianali, degustazioni di prodotti tipici e, naturalmente, il suggestivo passaggio delle mandrie per le vie del paese e lungo i sentieri delle alte Madonie.

Il programma si apre il 24 maggio alle 9,30 in piazza del Popolo, con l’Orienteering in transumanza, attività ludico-sportiva per studenti a cura dell’Asd Alto Salso. A seguire, le visite guidate alle aziende zootecniche tradizionali e al centro storico a cura della Pro Loco. In serata, alle 18, il convegno su “Usi civici e diritti collettivi”, presso il convento dei Padri Agostiniani.