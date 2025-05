Da Napoli a Palermo per ricordare Falcone: salpa la MareNostrum della legalità

Salperà domani (19 maggio) da Napoli la MareNostrum Dike, diretta a Palermo per il viaggio della legalità. A bordo, un equipaggio impegnato in un'iniziativa simbolica: unire idealmente due città-simbolo nel nome di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli agenti della scorta. L’arrivo al porto di Palermo è previsto giovedì sera.

Venerdì 23 maggio, in occasione della Giornata della Legalità, il natante sarà visitabile al molo trapezoidale a partire dalle 9. Ad accogliere la MareNostrum ci saranno circa 200 studenti siciliani. Il pomeriggio si sposterà invece alla Chiesa di Santa Maria della Catena, in piazzetta della Dogana, dove dalle 16 alle 18.30 è in programma un incontro sul tema «La cultura del mare. Conoscenza, legalità e tutela». Alle 17.58, ora esatta della strage di Capaci, l’iniziativa si fermerà per un minuto di silenzio.

«Gli studenti potranno apprendere – ha dichiarato Fortunata Flora Rizzo, vicepresidente nazionale di Archeoclub d’Italia – la storia dell’imbarcazione, usata in passato dai mercanti di vite umane e oggi trasformata in strumento di educazione alla legalità». La MareNostrum Dike, affidata ad Archeoclub d’Italia, è infatti oggi al servizio di progetti dedicati allo studio, alla salvaguardia e al monitoraggio del patrimonio costiero, emerso e sommerso, con finalità educative e sociali.