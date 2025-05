Persone con Disabilità, presentata la «Fondazione Domani Tu» di Anffas Palermo

Grande partecipazione, nella Sala De Seta dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, per la presentazione ufficiale della “Fondazione Domani Tu ETS”, promossa da Anffas Palermo, l’Associazione Nazionale Familiari di Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo. Un appuntamento che segna un passaggio importante nel percorso verso un modello più inclusivo e rispettoso dei diritti delle persone con disabilità.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Palermo, è stata anche l’occasione per fare il punto sulle nuove politiche introdotte dal Decreto Legislativo 62/2024, che ridefinisce la presa in carico delle persone con disabilità attraverso il cosiddetto “Progetto di vita individuale”, ponendo al centro desideri, capacità e contesto di ciascun individuo.

«Il decreto 62 del 2024 - ha sottolineato il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli in collegamento video - segna un cambio di paradigma: non ci si concentra più sui limiti, ma si valorizzano i talenti e le potenzialità delle persone. L’obiettivo è costruire percorsi personalizzati che garantiscano il diritto all’autonomia, alla scelta e a una qualità della vita migliore. L’implementazione della riforma sulla disabilità è essenziale non solo per cambiare prospettiva, ma anche per garantire a tutti una migliore qualità della vita, fondata sui desideri individuali e sul diritto di scegliere liberamente, come previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle Persone con Disabilità. Dobbiamo muoverci in questa direzione con determinazione, innovando i servizi, promuovendo l’inclusione lavorativa, sostenendo le famiglie e sviluppando progetti abitativi che assicurino autonomia e indipendenza, in linea con quanto sancito dalla nostra Costituzione. Senza dimenticare il diritto al tempo libero, alla vita sociale, affettiva e ricreativa: elementi fondamentali per vivere pienamente e con dignità. Per questo motivo, voglio congratularmi con il presidente Antonio Costanza e con tutta la comunità di Anffas per la nascita della Fondazione Domani Tu».