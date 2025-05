Prenderà ufficialmente il via domani, venerdì 16 maggio, a Palermo il IV Meeting Francescano del Mediterraneo, evento promosso dall’Ordine Francescano Secolare di Sicilia con il titolo evocativo “Connessi. Un’eco di Pace nel Mediterraneo”. Tre giornate di incontri, preghiera, arte e riflessione che trasformeranno il capoluogo siciliano in un laboratorio diffuso di speranza e responsabilità collettiva.

Accordo di Programma

La giornata inizierà con un appuntamento significativo: alle ore 10.30, presso la Sala Piersanti Mattarella del Palazzo dei Normanni, si terrà l’incontro dal titolo “Un sogno in comune: la fraternità. Per costruire comunità e rafforzare legami”. Rappresentanti delle istituzioni, del Terzo Settore, del mondo sindacale e della società civile si confronteranno attorno a una proposta concreta: la firma di un Accordo di Programma per un nuovo Spartito, documento che traccia linee d’azione per la coesione sociale, la promozione della dignità umana e la sostenibilità ambientale.