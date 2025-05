Sette nuove professioniste al Soroptimist Club di Palermo: ecco chi sono

Cinquantadue attualmente le socie del club di Palermo impegnate in diverse iniziative ,dalla violenza di genere alla lotta al gender gap all'istruzione di qualità e alla formazione che all'unisono lavorano, sottotraccia, per costruire città e comunità sostenibili. Le sette new entry declinano nel loro vissuto professionale la tenacia, l'impegno e la volontà di perseguire i propri obiettivi, anche in ambiti a loro preclusi fino a qualche decennio fa. Si tratta di Serafina Buarné, laurea in Giurisprudenza, prima donna segretario generale del Comune e della Città Metropolitana di Roma; Milena Caldarella, laureata in Giurisprudenza, primo direttore donna della Banca d' Italia di Palermo; Eva Candela, laureata in Medicina e Chiurugia, socia delle Società italiana di Pediatria e di Neonatologia e dal 2015 formatore del trattamento del dolore pediatrico; Rosa Carpino, laurea in Economia e Commercio, ricopre oggi il ruolo apicale di Planning, Control e Contract Manager per Enel Global Service; Donata Guaia, laureata in Giurisprudenza, ha fatto parte del Comitato pari opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e, per il suo impegno a favore della pace nelle sue diverse attività di volontariato, ha ricevuto lo scorso luglio, dalla Fondazione Federico II, l'Augustale Moneta della Pace; Giuliana Guggino, laureata in Medicina e Chirugia, è professore ordinario del Policlinico Universitario Paolo Giaccone di Palermo e dirigente medico e responsabile dell'Unità Operativa di Reumatologia del medesimo nosocomio; Barbara Rappa, laureata in Architettura e successivo master in Conservazione del beni culturali ed archeologici, ha curato, tra l'altro, la Mostra Eterna Primavera, la Sicilia di Francesca di Carpinello presso la Fondazione Sicilia, a maggio, in occasione del 400esimo di Santa Rosalia, Santa Rosalia, Protectora et Patrona alla Cattedrale di Palermo e a Palazzo Branciforti la mostra Impressionismo, fotogrammi di un viaggiatore visionario.