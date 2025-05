A Corleone arriva «Rosso Sorriso: La Meraviglia del Donare», l’importanza del dono secondo i bambini

Sensibilizzare anche i più piccoli alla donazione, a promuovere la reciprocità, al prezioso principio dello scambio e del dono. È tutto pronto, quindi per «Rosso Sorriso: La Meraviglia del Donare», un'iniziativa promossa dall'Avis (Associazione volontari italiani del sangue) comunale di Corleone e patrocinata da Avis Nazionale, Rai Kids, l'Istituto Comprensivo Giuseppe Vasi di Corleone, il Cesvop di Palermo, la Regione e il Comune in provincia di Palermo. Con la speciale collaborazione dell'attore Oreste Castagna e degli alunni e insegnanti delle classi 4^A, C, D, ed E del Tempo Pieno, questo progetto promette di trasformare semplici storie in magici racconti.

Nel pomeriggio si è tenuto un incontro tra i dirigenti di Avis Comunale di Corleone, quelle nazionale e regionale, Rai Kids, l'Istituto Comprensivo Giuseppe Vasi di Corleone, il Cesvop di Palermo, la Regione e il Comune di Corleone, insieme ai genitori degli alunni coinvolti, il dirigente scolastico, le insegnanti, il sindaco, il presidente e tutto il consiglio comunale. L'evento è stato trasmesso con una diretta dall’aula consiliare a cura del Comune di Corleone e del consigliere Avis Corleone Gino Grizzaffi.

Il gran finale sarà lo spettacolo del 16 maggio alle 18,30. Sarà un momento magico di condivisione e celebrazione, dove i bambini metteranno in scena le storie che hanno creato durante la settimana.

Oreste Castagna, attore e regista, sarà protagonista insieme ai bambini di Corleone per una settimana tra giochi, disegni, teatro e doni: «Quattro anni fa la Rai stipulò un accordo con Avis Nazionale. Da qui nasce il progetto Rosso Sorriso che tende a sdoganare il senso del dono del sangue, senza entrare nei particolari della puntura non adatto ai bambini. Rosso Sorriso racconta la bellezza del donare, abbiamo anche un sito dove si trova un sacco di materiale per le famiglie per far capire questo tipo di idea. Il dono può avere diversi significati: morale, etico e così via. Con Rosso Sorriso l’obiettivo è lavorare con i bambini nelle scuole, attraverso il teatro molto divertente e pieno di regole, con i genitori tramite l’organizzazione di convegni, fare corsi di aggiornamento per gli insegnanti. In sostanza lo scopo è creare un ponte tra amministrazione scolastica e famiglia. Il gran finale sarà un bellissimo spettacolo che vedrà protagonisti i bambini. La festa del dono dove i piccoli porteranno le emozioni vissute facendo il laboratorio teatrale. Il senso è quello di costruire la pace, come diceva Papa Francesco. Non parlarne. Questo progetto è stato condiviso anche con Papa Francesco e lancia un altro progetto, “Il Giubileo raccontato ai bambini”. I temi saranno l’amore pratico e la condivisione».

Per ulteriori informazioni, si può contattare l’Avis comunale di Corleone ai numeri 3666461092 o 3388320166