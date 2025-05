StraPapà, in 15mila al via: Palermo in festa tra sport e famiglie

Un grande successo per la nona edizione della StraPapà che, anche quest’anno, si conferma una delle manifestazioni più sentite ed amate di tutta Italia. Nonostante il tempo incerto, sono state più di 15 mila le persone che oggi (11 mnggio) hanno colorato, con la loro maglia verde, il centro di Palermo. Tanti papà con i bambini, insegnanti, ma tante, tantissime famiglie, proprio perché la StraPapà nasce con l’obiettivo di far trascorre all’intero nucleo familiare una giornata di grande festa.

Alle 11 il tanto attesa via pronunciato dal presidente del comitato territoriale di Palermo dell’Acsi, Mimmo Totaro, insieme al sindaco Roberto Lagalla, e all’assessore comunale allo sport, Alessandro Anello.

I bambini sono partiti sotto il grande arco posto in piazza Castelnuovo percorrendo per circa tre chilometri un percorso che ha attraversato via Ruggiero Settimo, via Cavour, via Roma, piazza Sturzo, via Domenico Scinà, per poi risalire per via Filippo Turati, continuare per la laterale di viale della Libertà, piazza Crispi, girare per viale della Libertà e arrivare fino a Piazza Castelnuovo.