Targa Florio, la Ricerca UniPa al servizio della performance sportiva

Monitorare in tempo reale l’attività dei muscoli masticatori durante le gare automobilistiche per sviluppare dispositivi capaci di gestire meglio lo stress e ottimizzare la performance dei piloti professionisti: è questo l’obiettivo del progetto di ricerca dell’Università degli Studi di Palermo che, nell’ultima giornata della 109ª edizione della Targa Florio, ha coinvolto alcuni dei protagonisti in gara.

Una chiusura d’eccellenza per un’edizione che ha visto l’Università di Palermo diventare il cuore pulsante della competizione, con il Museo dei Motori sede della direzione gara. La manifestazione si è arricchita di un’intera settimana di iniziative, non solo tecniche e sportive — realizzate in collaborazione con ACI Sport e ACI Palermo — ma anche culturali e scientifiche, grazie al programma “The Week of the Florio” promosso dall’Area Terza Missione dell’Ateneo.

«Questo progetto – ha spiegato il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri - incarna perfettamente la missione del nostro Ateneo: unire la ricerca scientifica a un impatto reale sulla società. Monitorare la risposta fisiologica allo stress dei piloti durante una gara iconica come la Targa Florio significa mettere la scienza al servizio dello sport e della sicurezza. È un’opportunità concreta per sviluppare tecnologie innovative e per formare i nostri studenti in un contesto di eccellenza e multidisciplinarità».