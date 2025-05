Salesiani nel mondo, l'istituto Don Bosco Ranchibile di Palermo vince il contest «Sognati da grande»

Un importante riconoscimento per la scuola media dell’Istituto Don Bosco Ranchibile di Palermo: la classe seconda A ha conquistato il primo posto ex aequo, nella categoria «Sognatori emergenti», alla prima edizione del concorso “Sognati da grande”, promosso dalla Fondazione Salesiani nel Mondo. A duecento anni esatti dal «Sogno dei nove anni» di San Giovanni Bosco, è stata rivolta agli studenti la domanda: come pensi di voler contribuire tu, da grande, al benessere della tua comunità?

La giuria ha valutato la competenza tecnica dimostrata, l’originalità dell’idea, la creatività nell’approccio e l’aderenza al tema del contest. È stato tenuto in considerazione anche il grado di autonomia mostrato dagli autori. Gli studenti, guidati dalla docente Alessandra Arena con il supporto di Dario Provenzano, hanno saputo distinguersi tra le tante scuole partecipanti, portando in alto il nome dell’istituto con un progetto video che ha saputo incarnare pienamente lo spirito dell’iniziativa.