Terrasini, «Festa di li schietti» con viaggio per 25 a Detroit

Da Terrasini a Detroit per celebrare la Festa di li schietti. Grazie a un finanziamento della Regione dalla cittadina del Palermitano partiranno in venticinque, troppi per l’opposizione. Il sindaco si giustifica: «Per la nostra comunità c’è un grande ritorno in termini economici».

Dall’assessorato al Turismo, sono stati erogati 150 mila euro, in due quote: 100 mila euro, per la Festa di li schietti, manifestazione tipica del periodo pasquale; altri 50 mila per interventi di promozione turistica e marketing territoriale (confluiti comunque nella manifestazione).

Della prima tranche, 56 mila euro, sono stati utilizzati per il concerto del rapper Fred De Palma la sera di Pasqua. Gli altri 44 mila euro sono stati destinati alla missione a Detroit: il Comune ha acquistato venticinque biglietti aerei e stanze di hotel per altrettante persone, la partenza è prevista per giorno 12, nove notti in tutto negli Usa. Quattro di loro faranno anche una tappa a Boston.

