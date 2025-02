Da Bagheria a Casteldaccia, in marcia contro la mafia come 42 anni fa

Da quarantadue anni la marcia Bagheria-Casteldaccia è un simbolo della lotta alla mafia. Il cammino della legalità tracciato dai ragazzi di allora ne ha fatta di strada. E loro - da don Francesco Stabile e padre Cosimo Scordatoci a Vito Lo Monaco - ci saranno ancora. Insieme a centinaia di studenti pronti a scendere in piazza, magari per la prima volta. Perché l’emergenza non è finita.

«Un territorio tristemente conosciuto per anni come il triangolo della morte», dove si consumava la violenza mafiosa, ogni anno viene recuperato e riconquistato dai giovani e dalla società civile. È questo il senso profondo della «Marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia», lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che oggi ha partecipato alla marcia. «Il passaggio di oggi non è solo formale, ma oggi più che mai sostanziale, specie dopo la recente e nuova impennata di Cosa nostra, figlia di tempi diversi e che necessita di essere scandagliata, circoscritta, contrastata e colpita, come dimostrano le recenti operazioni antimafia. Per queste ragioni, la marcia antimafia resta ogni anno un giorno significativo, soprattutto per attualizzare un concetto stabile e perenne, quello di non abbassare mai la guardia nei confronti della criminalità organizzata».