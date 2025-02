Corsi di formazione politica a Palermo: 5 incontri sui temi della democrazia

«Conoscere per decidere. I rischi della democrazia e le lezioni del passato» è il tema centrale della Scuola di formazione politica 2025, organizzata dal Dipartimento di scienze politiche e relazioni internazionali (Dems) dell’Università di Palermo (Collegio San Rocco, via Maqueda, 324). Nell’ambito di questo percorso di approfondimento, torna per il quarto anno consecutivo la collaborazione con Una marina di libri, il Festival dell’editoria indipendente, che curerà gli incontri per presentare in anteprima alcuni titoli.

Per Gaetano Savatteri e Valentina Ricciardo, rispettivamente direttore artistico e presidente dell’associazione Una marina di libri Ets, «è una collaborazione collaudata che rappresenta non solo l’articolazione naturale e specializzata del Festival del libro ma anche la volontà comune di portare il confronto, la lettura e l’approfondimento nel cuore della città, aprendo al pubblico luoghi solitamente destinati allo studio e alla ricerca».

La mini-rassegna, firmata da Una marina di libri, prevede cinque appuntamenti, da marzo a maggio sui temi della Costituzione, democrazia, sovranismi, neo-populismi, partecipazione e rappresentanza. «Ci siamo fatti carico di un’emergenza democratica diffusa non soltanto tra i nostri studenti - dice Costantino Visconti, direttore Dems - ma anche tra i cittadini. Oggi c’è un bene da difendere che è la democrazia».