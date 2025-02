È morta Maria Letizia Colajanni, presidente onoraria dell'Anpi

È morta Maria Letizia Colajanni. Nata ad Agrigento l’8 settembre 1936, è stata membro del Coordinamento Nazionale delle Donne dell’Anpi e del Consiglio Nazionale. Per la sua lunga dedizione alla memoria e ai valori della Resistenza è stata nominata presidente onoraria Nazionale dell’Anpi. Continuo il suo impegno per la difesa della democrazia e della giustizia sociale.

Dopo aver conseguito la laurea in Lingue e Letteratura Inglese presso l’Istituto Orientale di Napoli, ha intrapreso la carriera nell’insegnamento prima di assumere il ruolo di preside negli istituti secondari superiori statali.

Alfio Mannino e la segreteria della Cgil Sicilia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Maria Letizia Colajanni. «La sua attività a favore dei più deboli e la sua iniziativa per i diritti delle donne e contro ogni fascismo con l’Anpi, sono pietre miliari – scrive la Cgil in una nota- di tutto il movimento progressista e sindacale della Sicilia. Il suo contributo alle iniziative della Cgil è stato continuo - prosegue la Cgil regionale - fino all’ultimo, segno di una profonda volontà di contribuire al cambiamento». Maria letizia Colajannni «è colonna portante della battaglia per i diritti e la democrazia - afferma la Cgil regionale- e il suo importante lascito morale farà parte del patrimonio su cui proseguiremo nella nostra battaglia per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, delle donne, per la giustizia sociale, per la democrazia».