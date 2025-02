L'Inner Wheel Palermo Normanna festeggia il decennale guardando al futuro Ecco i vincitori del Premio Stella

In occasione del decimo anniversario del Club Service Inner Wheel Palermo Normanna, 2015/2025, presieduto da Angela Fundarò, si è svolta una cerimonia a Villa Igiea per il ringraziamento al sostegno delle attività del club da parte di fondazioni, istituzioni e di quanti hanno collaborato in modo significativo alle innumerevoli attività di servizio del Club Service.

La serata, condotta da Cinzia Gizzi, ha così celebrato nella magnificenza della sala Bella Epoque, questa felice ricorrenza ringraziando in particolare: Il sindaco Roberto Lagalla, il presidente Emerito della Fondazione Sicilia Raffaele Bonsignore, il deputato europeo già Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il segretario generale di Federfarma Roberto Tobia, l’amministratore delegato di Banca del Fucino Francesco Maiolini, il direttore d’orchestra Giovanni La Mattina, il direttore del Giornale di Sicilia Marco Romano, il comproprietario di TRM Gabriele Rappa, i magistrati Daniela Troja e Annamaria Palma, il segretario generale della Fondazione Whitaker Maria Enza Carollo, il direttore di Villa Igiea Rocco Forte Hotels Achille Di Carlo.