Al via il recupero di un bene confiscato a Palermo: ospiterà un centro per donne vittime di violenza

Consegnati i lavori per il recupero di un bene confiscato che si trova in via Gulì, a Palermo, all’angolo di piazza Acquasanta e che è già stato assegnato al «Consorzio Network dei Talenti-Società Cooperativa Sociale».

Lo rende noto l’assessorato ai Lavori pubblici. Il «Progetto Demetra» è stato finanziato dall’agenzia per la Coesione territoriale per una somma di poco superiore agli 884 mila euro. Prevede la realizzazione di opere che consentiranno di destinare parte dell’immobile a centro di ascolto per donne vittime di violenza e la restante parte a laboratorio per la preparazione e la vendita di prodotti alimentari multietnici quale iniziativa di integrazione della popolazione straniera.

«Con l’avvio dei lavori - ha detto l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Totò Orlando - si conclude, dunque, un percorso amministrativo che consentirà di dotare il quartiere e la Città di nuovi servizi alla collettività grazie al recupero di un bene confiscato alla criminalità. Il nostro impegno proseguirà nel rispettare i tempi di esecuzione».