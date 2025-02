Geraci Siculo, studenti e insegnanti piantano un melograno per la Giornata mondiale contro il cancro pediatrico

Si celebra oggi la Giornata mondiale contro il cancro pediatrico, istituita dall’Organizzazione mondiale della sanità per sensibilizzare sul tema dei tumori infantili e per esprimere sostegno a bambini e adolescenti malati di cancro e alle loro famiglie. L’Aslti, l’associazione siciliana contro le leucemie di tumori infantili, a Geraci Siculo, nel parco giochi intitolato a Marta Minutella, morta a 11 anni, nel 2021, per una leucemia fulminante e divenuta il simbolo della donazione degli organi, ha piantato un albero di melograno con gli alunni e gli insegnanti dell’istituto Polizzano di Geraci (nella foto).

Giunta alla ventiquattresima edizione, la giornata è promossa da Childhood Cancer International (CCI), la più grande rete di associazioni esistente nel mondo a supporto dei pazienti e dei loro familiari, attiva in più di novanta Paesi. In Italia uno dei membri fondatori è la Fiagop, Federazione italiana associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica che, anche quest’anno, ha programmato alcune attività di sensibilizzazione a livello nazionale.

La seconda iniziativa di Fiagop sarà invece Ti voglio una sacca di bene, che ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue e piastrine e che verrà organizzata presso i centri trasfusionali degli ospedali, grazie al servizio dei volontari. «Anche quest’anno abbiamo l’onore di essere ospiti della Camera dei Deputati, il che ci dà l’opportunità di portare le nostre istanze nel cuore delle istituzioni- afferma Paolo Viti, presidente di Fiagop -. L’incontro ha un obiettivo istituzionale, cioè mira a presentare ai parlamentari l’oncologia pediatrica, sia dal punto di vista scientifico che da quello dei pazienti e delle loro famiglie, evidenziando i punti di forza e le criticità. Sarà anche l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte dell’oncoematologia pediatrica e sulle buone pratiche che in questi anni sono state sviluppate dalle nostre Associazioni. Uno sguardo importante sarà dato al nuovo ruolo dell’Intelligenza artificiale anche nel campo delle cure mediche con tutte le implicazioni del caso». Ulteriori informazioni sono disponibili su www.fiagop.it e www.giornatamondialecancroinfantile.it. Aslti celebra la Giornata contro il cancro infantile anche partecipando come ospite d'eccezione al Trofeo della vita, presso il Green Prater: il torneo, organizzato in collaborazione con la nazionale del Mediterraneo e con il patrocinio nazionale dell’Us Acli, vedrà la presenza dei ragazzi guariti dello Sporting Warriors che daranno testimonianza di guarigione e resilienza.

(Nel video le interviste alla direttrice operativa dell'Aslti, Antonella Gugliuzza; al sindaco di Geraci Siculo, Luigi Iuppa, e all'insegnante Antonella Cerami)