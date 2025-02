Addio al professore Fabio Canziani, fondatore della scuola di Neuropsichiatria infantile a Palermo

Ha attraversato la vita con la stessa passione che metteva nei suoi studi, nei suoi libri e nei suoi viaggi. Fabio Canziani, professore ordinario di neuropsichiatra infantile, docente e scrittore, ha lasciato un segno profondo nel panorama scientifico e culturale italiano: a 90 anni si è spento circondato dall'affetto della figlia e degli amici.

Fondatore e direttore della scuola di specializzazione in Neuropsichiatria Infantile dell'Università di Palermo, Canziani è stato per oltre quarant'anni un punto di riferimento per la comunità accademica. Nato a Messina nel 1935 da una famiglia di origini triestine è stato tra i primi in Italia a studiare le conseguenze psicologiche del divorzio firmando il volume I figli dei divorzi difficili.

Per tre mandati ha presieduto la Società Nazionale di Neuropsichiatria Infantile, ha collaborato con la Rai e diretto la rassegna di Neuropsichiatria Infantile ma il professore era anche un raffinato narratore e un appassionato viaggiatore. Nei suoi libri ha raccontato la Sicilia in un intreccio di storia, arte e sapori in cui le persone incontrate lungo il cammino diventavano parte integrante della storia.