Antonina Pirrotta è la prima docente affiliata a un ateneo italiano a ricevere l'onorificenza degli ingegneri Usa

Antonina Pirrotta, ordinaria di Scienza delle costruzioni del Dipartimento di Ingegneria dell’università degli studi di Palermo, direttrice della Scuola di dottorato di Unipa, è stata insignita del prestigioso riconoscimento di Fellow of the American Society of Civil Engineers (Asce), diventando la prima docente affiliata a un ateneo italiano a ricevere l’onorificenza.

L’Asce è la più antica associazione di ingegneria degli Stati Uniti con oltre 160 mila membri in 177 paesi del mondo. Questo riconoscimento evidenzia l’eccellenza professionale e accademica di Pirrotta che ha contribuito, in maniera significativa, alla ricerca e alla formazione nel campo dell’ingegneria civile al livello internazionale. Antonina Pirrotta è stata anche il primo professore italiano a essere nominato membro del Board of Governors dell’Asce. Inoltre, dal 2020, è Fellow dell’Engineering Mechanics Institute (Emi), che rappresenta i membri per la meccanica teorica e applicata.