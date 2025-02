I Baustelle approdano in Sicilia con "El Galactico Summer Live"

I Baustelle celebrano i 25 anni di carriera annunciando "El Galactico Summer Live", una serie di appuntamenti live questa estate nei principali festival italiani. Il gruppo composto da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi sarà in tour con una tappa anche in Sicilia. Il live è in programma il 16 agosto sul palco del Teatro di Verdura per la nuova edizione di Dream Pop Fest Palermo, la kermesse organizzata da Puntoeacapo concerti in collaborazione con GoMad Concerti. "El Galactico Summer Live" avrà un totale di 10 date e partirà il 24 giugno da Bologna per concludersi il 5 settembre a Bellaria Igea Marina.

I Baustelle termineranno il 2025 con Pala 25, due speciali feste finali nei palazzetti di Roma e Milano, organizzate da Vivo Concerti. Appuntamento il 5 dicembre a Roma - Palazzo dello Sport e il 12 dicembre ad Assago - Unipol Forum per concludere in maniera gloriosa un 2025 di cui i Baustelle saranno protagonisti.

Con l’uscita del singolo Spogliami per BMG, i Baustelle hanno inaugurato un nuovo capitolo che proseguirà con l’uscita del nuovo album El Galactico, prevista il 4 aprile.