Palermo, lo show degli artisti del teatro Al Massimo per i pazienti del Policlinico

Al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo un’ora di spensieratezza tra musica e comicità per i pazienti della Chirurgia plastica, diretta da Adriana Cordova, e della Geriatria, diretta da Mario Barbagallo. Con Cuore Matto. Note nel tempo gli artisti del Teatro Al Massimo Cesare Biondolillo, Marcello Rimi e Nunzia Sposito, hanno portato la magia della scena oltre i confini tradizionali con uno spettacolo speciale pensato per i pazienti, trasformando un luogo di cura in uno spazio di cultura.

L’iniziativa del Teatro Al Massimo nasce con l’intento di regalare un momento di leggerezza a chi vive situazioni difficili e di rafforzare il legame tra la comunità e il mondo dello spettacolo. Attraverso il potere universale della musica e del teatro, l’evento ha offerto un momento di sollievo ed evasione, dimostrando come l’arte possa essere un prezioso strumento di cura. «Portare il teatro all’interno dell’ospedale - dommenta il direttore generale del Policlinico, Maria Grazia Furnari - è un modo per ricordare che la bellezza e l’emozione possono trovare spazio ovunque, anche nei luoghi dove si affrontano momenti difficili. Per i pazienti e i loro cari questo spettacolo vuole essere un abbraccio di note e parole, capace di accendere un sorriso o una scintilla di speranza. Ringrazio il Teatro Al Massimo per la bella iniziativa che spero si possa replicare in altri reparti».