Il progetto di educazione alla legalità della polizia, inaugurato il murales alla stazione di Palazzo Reale-Orleans di Palermo

Presso la fermata metropolitana «Palazzo Reale – Orleans» di Palermo, si è svolta la cerimonia di scoprimento del murales realizzato in occasione del 10° anniversario del progetto di educazione alla legalità ed alla sicurezza ferroviaria «Train…to be cool», ideato nel 2014 dal servizio polizia ferroviaria del dipartimento della pubblica sicurezza, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito e la validazione scientifica della facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università Sapienza di Roma.

Il progetto è rivolto agli studenti di ogni ordine e grado al fine di illustrare i pericoli dell’ambiente ferroviario rispetto a comportamenti tipici del mondo giovanile quali attraversamento binari, uso delle cuffiette, selfie estremi ed azioni illecite come lancio sassi e graffitaggio che pregiudicano la convivenza civile all’interno della società compromettendo, talvolta, la stessa integrità fisica dei ragazzi.

Per il decennale, la polizia ferroviaria di Palermo ha commissionato agli studenti del liceo artistico Damiani Almeyda – Crispi di Palermo, già coinvolti in diversi incontri formativi in classe, tenuti dagli agenti della Polfer, un’opera che rappresentasse appieno lo spirito del progetto ed i suoi contenuti, raffigurando nell’opera i tipici gesti irresponsabili ed imprudenti adottati in prossimità delle ferrovie, quali per esempio la distrazione delle cuffie per ascoltare la musica durante la permanenza in stazione, l’uso spropositato del cellulare che porta all’isolamento e all’assenza del soggetto in contesti pubblici o, ancora, l’attraversamento della linea gialla.