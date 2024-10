Palermo, un migliaio di manifestanti hanno sfilato per la pace

Un migliaio di manifestanti ha gridato no alle guerre sì alla pace anche a Palermo in occasione della giornata di mobilitazione nazionale in 7 città italiane. Il corteo partito da piazza Croci ha raggiunto piazza Verdi davanti al teatro Massimo. Tanti gli striscioni contro la guerra. Dietro esponenti politici, sindacali uomini, donne e studenti.

Chi ha partecipato

Hanno aderito all’appello lanciato da Europe for Peace, Rete Italiana Pace Disarmo, Fondazione Perugi-Assisi per la cultura della pace, Sbilanciamoci e Coalizione Assisi-Pace Giusta. Nel manifesto che accompagna la mobilitazione si chiede anche «una conferenza di pace Onu, per il rispetto e l’attuazione del diritto internazionale, dei diritti umani, del diritto dei popoli all’autodeterminazione, per il riconoscimento dello stato di Palestina, per risolvere le guerre con il diritto e la giustizia». I manifestanti hanno chiesto «una risoluzione nonviolenta delle guerre e una politica estera italiana ed europea di pace, di cooperazione e di sicurezza comune».