I bambini visitano il comando dei carabinieri, il progetto di Aslti

Una mattina al comando della Legione carabinieri Sicilia, a Palermo, per i bambini del progetto «Dalla cura al prendersi cura» dell’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili, finanziato dal ministero delle Politiche sociali. Una visita in caserma accompagnati dai militari, e accolti dal Generale di divisione comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Giuseppe Spina.

Prima tappa le chiese di Santa Maria Maddalena, e di San Giacomo dei militari, e poi la Sala della Memoria, a seguire la dimostrazione del gruppo artificieri anti sabotaggio e di quello dei cinofili e dei motociclisti.

«Una giornata molto particolare per i nostri piccoli ormai in stop terapia - sottolineano Antonella Gugliuzza e Ilde Vulpetti, presidente e direttrice dell’area operativa di Aslti, un’occasione unica per scoprire luoghi storici e interessanti che hanno incuriosito molto i bambini e le loro famiglie». Al termine della visita, i bimbi sono saliti a bordo delle moto e delle auto dei carabinieri per una foto ricordo.