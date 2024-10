Sicilian Experience 2024 a Villa Boscogrande di Palermo, Euro-Toques Italia dona 3mila euro per le persone detenute

Euro-Toques International ha ricevuto, in passato, il riconoscimento ufficiale dalla Comunità Europea tramite il presidente della Commissione Europea, Jacques Delors per la cura della qualità degli alimenti in ogni nazione. Con la guida di Enrico Derflingher, l’associazione ha dato vita al Premio Internazionale Euro-Toques Italia, che viene assegnato ogni anno ai grandi maestri della ristorazione: il primo a riceverlo, nel 2013 a Montecatini Terme, è stato Sirio Maccioni.

Una donazione per avviare altre attività dentro l'Housing Sociale per le persone detenute gestito dall'associazione Un nuovo Giorno da parte di Euro-Toques Internaztional. Alla kermesse, hanno partecipato, sabato scorso, chef stellati; ognuno di loro ha cucinato un piatto speciale. In particolare, sono state presentate oltre 90 etichette siciliane, tutte immerse nella bellezza e nella eleganza di Villa Boscogrande.

«Ringraziamo il presidente Enrico Derflingher di Euro-Toques Internaztional - afferma Antonella Macaluso, presidente dell'associazione Un Nuovo giorno -. È stata una serata stupenda dove si sono celebrati gli usi e i costumi siciliani con chef che onorano i piatti classici rivisitati in veste stellata. Siamo grati anche ai fratelli Di Maria di Villa Boscogrande con cui svolgiamo diverse attività. Destineremo questa somma di denaro per le spese che serviranno per avviare una fattoria sociale dentro l'Housing Sociale per le persone detenute. In futuro, la fattoria sociale potrebbe essere fruibile anche agli studenti delle scuole. È bello per noi continuare a lavorare in collaborazione con varie realtà che riesco a darci una mano nella risposta ai diversi bisogni di chi è in difficoltà».

Un Nuovi Giorno è un'associazione no profit la cui mission è il reinserimento socio-lavorativo e familiare delle persone in esecuzione penale; inoltre dà assistenza alle persone con esperienze di dipendenze patologiche e di salute mentale; promuove percorsi di recupero destinati a soggetti maltrattanti.