Morta a Palermo Mariolina, era una volontaria della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte

Ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore e nella vita della sua famiglia e degli amici che le volevano bene. E' morta Mariolina, era una volontaria della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte. Insieme ai suoi fratelli e sorelle, come il missionario laico chiamava tutti, aveva dato una mano ai tanti bisognosi che cercavano riparo nelle strutture di via Archirafi e via Decollati. Il funerale si terrà martedì 27 agosto alle 9.30 presso la chiesa di San Michele Arcangelo.