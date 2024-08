Asportato un raro tumore addominale di 6 chili al Policlinico di Palermo

Nell’unità operativa complessa di Chirurgia generale ad indirizzo oncologico del Policlinico a Palermo, diretta dal professore Gianni Pantuso, in una giovane paziente è stato asportato un tumore raro addominale del peso di sei kg e di circa 20 cm di diametro. La donna da circa un anno aveva notato un aumento del volume addominale e difficoltà digestive. Dopo diversi accertamenti e un’accurata valutazione, la paziente è stata operata in anestesia generale per l’asportazione integrale della massa tumorale che aveva completamente occupato la cavità addominale, comprimendo altri organi come lo stomaco, l’intestino, i reni, la vescica e i vasi sanguigni principali. Lo rende noto l’ufficio stampa e social media dell’azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico «Paolo Giaccone».

L’intervento è stato eseguito dall’equipe diretta da Pantuso, e composta dai chirurghi Francesco Ferrara, Enza Maria Rollo e Stefania Saverino, gli anestesisti Dario Fricano e Antonio Gallina, e le infermiere Martina Polacco e Laura Allegra.