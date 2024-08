Arti di strada, magia e meraviglie di fuoco: Campofiorito si accende con la Notte dei Mille Colori

Aprirà l’ideale sipario, alle 22 nell’ex Lavatoio comunale Regina Elena di via Mazzini, lo spettacolo di cabaret di Tony Carbone.Alle 22,20, nella piazza comunale di via Regina Elena, lo show di danza acrobatica aerea della Compagnia Joculares. Alle 22,, “Stupefacente! – Magic Show” con l’illusionista Dimis. Alle 23, in piazza Mario Francese, musica da ballo con il Trio Melody.Alle 23,15, in via Mazzini, spettacolo di bolle di sapone di e con Agata LealeAlle 23,30, in via Giacomo Matteotti, animazione e dj set “Circus Dance Exes” con i dj Claudia Giannettino, attualmente considerata la migliore woman dj a livello nazionale, Dualities, Amarasco, Martinez e Giorgio Ragusa. Guest star, appunto, i Dualities, tra i primi 100 dj italiani ascoltati al mondo. Dj Amarasco, appena ventenne, è molto conosciuto dal pubblico più giovane. Vocalist sarà Martines.

Più che una carrellata di arti di strada che illumineranno a giorno le vie del paese in provincia di Palermo, quello in programma è un mini-festival itinerante di alcuni tra i più talentuosi giocolieri, acrobati e mangiatori di fuoco dell’Isola. In particolare, si esibiranno i gruppi artistici Dimis, Anima Ignis - formazione tutta al femminile con danzatrici professioniste, che porterà a Campofiorito l’ultimo show, “Regenera” - e Compagnia Joculares, in scena (anzi in strada) con i suoi Stilt Walkers (trampolieri), “Kami” (spettacolo di fuoco), “Mr. Sardella Show” (giocoleria), danza acrobatica aerea con Serena Fede, magia e musicisti trampolieri.

In programma anche lo spettacolo-concerto dance anni ’90 della cantante Valentina Musinu.Alle 23,45, in via Mazzini angolo via Pola, lo spettacolo di giocoleria a cura della Compagnia Joculares. Alle 00,15, in via Regina Elena, spettacolo di danza acrobatica aerea, sempre degli Joculares.A mezzanotte e mezza, in via Regina Elena, il grande spettacolo di teatro–danza con fuoco “Regenera” a cura di Anima Ignis.All’una, in via Mazzini angolo via Pola,“Stupefacente! – Magic Show”, e, a partire dall’1,45 l’emozionante show di giocoleria con fuoco dal titolo “Kami”, della Compagnia Joculares. I trampolieri della Compagnia Joculares e i musicisti trampolieri della Dimis spettacoli con la loro allegra parata sfileranno per le vie Regina Elena, Matteotti e Mazzini. I Mille Colori “indossati” dalla via Regina Elena e dall’Ex Lavatoio sono realizzati dalla Rab Animation Live.

«Dopo cinque anni ritorna finalmente questo, ormai tradizionale e atteso, appuntamento - commentano a una voce il sindaco di Campofiorito Giuseppe Oddo e l’assessore comunale allo Spettacolo e cultura del Comune Mario Salvatore Milazzo, che finanzia l’evento insieme con l’assessorato regionale al Turismo, sport e spettacolo - e sempre nel segno delle arti di strada, nelle loro diverse declinazioni. Se è consentita una battuta, è una… strada segnata da parte della nostra amministrazione, nel segno della valorizzazione del talento, dello stupore autentico e dell’inclusione di tutti, dagli artisti di diversa vocazione, al pubblico di ogni età».

Anima Ignis è una compagnia formata da performer provenienti da diversi mondi artistici. La compagnia, fondata da Giusy Di Blasi nel 2013, si occupa della produzione di spettacoli che uniscono la meravigliosa arte della danza contemporanea, alla magia della manipolazione del fuoco. L’ultima produzione, Regenera, è uno spettacolo di teatro-danza col fuoco ispirato al culto delle Vestali, sacerdotesse prescelte da Vesta, con il compito di custodire, alimentare e rigenerare perennemente il Fuoco Sacro.

Compagnia Joculares nasce nel 1999 dalla fusione di quattro elementi essenziali: teatro, danza, musica e arti circensi. Produce spettacoli di teatro di strada e circo contemporaneo in Sicilia, Calabria e in tutto il sud Italia. Dal 2013, la Compagnia Joculares organizza festival di teatro di strada e circo contemporaneo in Sicilia in collaborazione con enti pubblici (Pozzallo Buskers Fest, Malvagna Buskers, Priolo Buskers Fest, Notte dei Mille Colori – Campofiorito) e privati (Bò Buskers Festival).