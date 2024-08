I poliziotti di quartiere in bici tra le viuzze di Cefalù

Anche quest’anno sono tornati i poliziotti di quartiere nella cittadina normanna a vocazione turistica di Cefalù. Una iniziativa che rafforzerà controlli e sicurezza nei giorni d’agosto per contrastare furti e scippi tra le viuzze del centro nel palermitano. Controlli rafforzati della polizia a Cefalù vista la numerosa presenza turistica. Per la festa del Santissimo Salvatore la polizia di Stato ha rafforzato la presenza degli agenti con il nucleo poliziotto di quartiere della questura di Palermo. Gli agenti hanno aggiunto, muovendosi agilmente a bordo di biciclette con le insegne della polizia di Stato, le caratteristiche viuzze del centro storico e del lungomare, garantendo a cittadini e visitatori di vivere in maggiore sicurezza i giorni di festa e, instaurando un contatto diretto, immediato e ravvicinato con la gente, hanno offerto un efficiente servizio alla collettività. La polizia di Stato, al fine di garantire la sicurezza di cittadini e turisti, in aggiunta ai già rafforzati dispositivi di controllo del territorio assicurati dal commissariato, ha previsto quest’anno anche agenti appartenenti al nucleo poliziotto di quartiere della questura di Palermo, per la circostanza in missione nella cittadina normanna su disposizione del questore.