Amazon women in innovation, due giovani siciliane tra le vincitrici

Ci sono anche due studentesse universitarie siciliane tra le vincitrici della sesta edizione di «Amazon women in innovation», la borsa di studio promossa e finanziata da Amazon per aiutare le giovani studentesse di discipline Stem (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) a inserirsi nel settore dell’economia digitale, dell’innovazione e della tecnologia.

Sono Nicole Insalaco e Flavia Bruselles, studentesse dei corsi di laurea in Ingegneria informatica, rispettivamente, degli atenei di Palermo e di Catania.

Le due vincitrici usufruiranno di un finanziamento di 6.000 euro ciascuno per l’anno accademico 2023-24, con la possibilità di un rinnovo nei successivi due, assieme all’opportunità di disporre di una mentor Amazon, una manager dell’azienda con cui confrontarsi per sviluppare competenze utili per il proprio futuro percorso professionale: dalle tecniche per creare un curriculum efficace, ai consigli per affrontare un colloquio di lavoro.

Nicole Insalaco ha 19 anni e per frequentare il primo anno di Ingegneria Informatica all’Università degli Studi di Palermo ha lasciato Serradifalco, un paesino di circa 5mila abitanti in provincia di Caltanissetta in cui è nata e vissuta. Decisa a coltivare le proprie passioni e a migliorare sé stessa e le proprie capacità, finora Nicole è la prima in famiglia e nel suo gruppo di amiche di sempre ad essersi avvicinata all’ambito delle Stem. Piedi ben saldi a terra e sano pragmatismo, Nicole non sa ancora cosa le riserverà il futuro, ma sta lavorando per avere a disposizione tutti gli strumenti per affrontarlo al meglio.