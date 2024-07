Palermo, a Brancaccio restaurati con i fondi del 5 per mille i murales del Beato Pino Puglisi

Gli artisti Maurizio Cannizzo e Arianna Pantuso hanno illustrato le tecniche utilizzate per la realizzazione dei murales, offrendo una preziosa opportunità di apprendimento ai partecipanti. Dopo aver ascoltato le spiegazioni degli artisti, i presenti hanno avuto la possibilità di lasciare la propria impronta colorata sui muri, simbolo del loro desiderio di contribuire attivamente alla comunità e di seguire gli insegnamenti del Beato Pino Puglisi. Questo gesto ha voluto sottolineare come la figura del sacerdote assassinato dalla mafia continui ad ispirare bambini, giovani e adulti nella loro vita quotidiana.

In considerazione delle specificità del territorio, è stato ritenuto che tali interventi debbano passare attraverso la proposta e l’appropriazione di spazi di aggregazione, intesi come Spazi Generativi. Questi spazi-laboratorio sono concepiti per essere riempiti di significati dai giovani e per diventare luoghi urbani significativi per l'intera popolazione.

Il progetto ha visto la collaborazione e il lavoro di rete con vari enti collegati alle Acli provinciali e con partner come il Circolo Acli Padre Pino Puglisi e il Centro di Accoglienza Padre Nostro. Queste sinergie, nell’ambito del progetto Comunità Educanti Brancaccio 3.0, hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

«Siamo profondamente soddisfatti - dichiara Nino Tranchina, presidente Acli Palermo - del successo dell'incontro tra I Madonnari e la comunità di Brancaccio per il ripristino dei murales del Beato Giuseppe Puglisi. Questo evento ha rappresentato un momento di grande condivisione e impegno sociale, dimostrando come l'arte possa fungere da potente strumento di coesione e crescita collettiva. Ringraziamo tutti i partner coinvolti e la comunità di Brancaccio per il loro entusiasmo e la partecipazione. Continueremo a lavorare insieme, ispirati dagli insegnamenti del Beato Puglisi, per rendere Brancaccio un luogo sempre più vivace e accogliente».