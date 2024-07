Festa nazionale della Lituania a Palermo, il popolo baltico chiamato a raccolta

I cittadini della Lituania presenti in Sicilia e in particolar modo a Palermo, è chiamato a raccolta in occasione della festa nazionale della Lituania, in programma per il prossimo 6 luglio, in via Annibale 10,a partire dalle ore 19. Un appuntamento per rafforzare la cooperazione con il paese baltico e dare concretezza ai protocolli di intesa firmati dal 2009, grazie all’apertura della sede di un consolato in Sicilia, affidato all’avvocato Alessandro Palmigiano.

Il 6 luglio arriverà a Palermo Laura Sereniene, responsabile degli affari economici dell'ambasciata lituana a Roma e per l’occasione il consolato siciliano organizzerà un cocktail per la comunità lituana e le istituzioni, le imprese e gli opinion leader. Durante la serata verrà cantato l'inno nazionale lituano, nell'ambito di una iniziativa, che prevede che tutti i cittadini sparsi nel mondo lo cantino contemporaneamente alle ore 20 italiane e che dovrebbe essere trasmesso dalla tv lituana (per informazioni la comunità può scrivere a [email protected]).