In Sicilia il progetto di educazione alimentare «È pronto a tavola»: abbiamo valorizzato le eccellenze del territorio

Un percorso incentrato sull’informazione e sull’educazione riguardo all’utilizzo di prodotti agroalimentari locali, la salvaguardia dell’ambiente, e il supporto all’economia locale attraverso l’agricoltura sociale. «È un progetto che valorizza le eccellenze del nostro territorio, i prodotti agricoli e agroalimentari di qualità attraverso la costituzione di reti sociali e solidali - dichiara Paolo Ragusa, responsabile regionale Welfare e Terzo settore Mcl Sicilia -. Oggi si conclude un percorso, ma non si esauriscono i benefici dello stesso, tutt'altro parte una nuova attività, quella del Gas, il gruppo di acquisto solidale che diventa uno strumento importante in termini di solidarietà e di sviluppo locale. L'obiettivo è quello di aiutare i consumatori a risparmiare sul costo della spesa e dare valore sociale alle produzioni, valorizzare i territori, la loro economia e fare crescere le comunità».

Tra i punti di forza dell'iniziativa, che ha permesso di creare una rete di solidarietà, la valorizzazione dei prodotti locali di qualità, acquisti a km zero, sostegno per le imprese locali e per i piccoli produttori, sostenibilità ambientale e incontro tra domanda e offerta tramite apposita piattaforma online. «La Regione è impegnata nel promuovere un’agricoltura sostenibile attraverso la realizzazione di attività socializzanti e il coinvolgimento attivo di aziende, volontari e comunità locali. Attraverso progetti come questo è possibile valorizzare il patrimonio naturale, artistico, enogastronomico del territorio siciliano, realizzando attività ed eventi nel territorio di 9 territori comunali con il coinvolgimento di aziende, volontari, comunità, alla riscoperta del patrimonio agricolo, enogastronomico della nostra Isola - dichiara l'assessore Nuccia Albano -. Saper mangiare, ma soprattutto saper mangiare bene, vuol dire anche conoscere il proprio territorio. Quotidianamente dobbiamo effettuare scelte di consumo consapevoli e di vicinanza alle comunità locali». Nel corso dei mesi si sono svolti eventi di sensibilizzazione e di valorizzazione dei prodotti locali di qualità, attraverso la creazione del GAS - Gruppo di Acquisto solidale.