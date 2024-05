Palermo, collaborazione fra Ordine di San Lazzaro e Samo: via alle cure domiciliari per i malati non autosufficienti

Avviate nel territorio di Palermo e provincia le cure domiciliari ai malati non autosufficienti, grazie a un accordo fra l'Ordine di San Lazzaro e la Samo. L'iniziativa ha preso il via alla presenza di monsignor Gualtiero Isacchi, arcivescovo di Monreale.

L'Ordine di San Lazzaro, in collaborazione con la Caritas e le associazioni degli immigrati, a Palermo già mette a disposizione dei più bisognosi, l'ultimo sabato del mese, visite specialistiche di cardiologia, up internistico, pediatria e ginecologia. Visite che ora vengono effettuate alla clinica Triolo Zancla e in passato alla clinica Cosentino. Nello stesso contesto, è stato stipulato dalla Onlus San Lazzaro con la Samo anche il protocollo d'intesa per le cure domiciliari a malati non autosufficienti.

Soddisfazione hanno manifestato Giuseppe Canzone, presidente della Onlus San Lazzaro, Gaetana Rinaldi, coordinatore sanitario generale della Samo onlus, e Pierluigi Matta, luogotente generale del Gran Baliato di Sicilia dell’Ordine di San Lazzaro.