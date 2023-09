Corridoio umanitario dall’Afghanistan, una famiglia accolta a Polizzi Generosa

Una nuova vita per un nucleo familiare composto da cinque persone provenienti dall’Afghanistan. Ieri il borgo delle Madonie di Polizzi Generosa ha accolto una mamma, un papà e i loro tre figli, fuggiti dal loro Paese. A Polizzi hanno trovato una casa e una comunità pronta a fare di tutto per farli stare bene. Il progetto, nato oltre un anno fa, è organizzato attraverso il sistema di accoglienza e integrazione finanziato del Ministero dell’Interno al comune di Polizzi Generosa di cui l’associazione Nuove Frontiere è il soggetto attuatore, che prevede l’arrivo di altri rifugiati: circa una ventina.

«Una prova importante per noi - dice il sindaco Gandolfo Librizzi - accogliamo i primi richiedenti asilo che lo Stato ci ha assegnato. Questa famiglia è arrivata da noi attraverso un corridoio umanitario dall’Afghanistan con un volo militare. Il progetto nasce all’interno del bando che il Governo ha emanato durante l’emergenza Ucraina. I posti a disposizione erano mille e noi non eravamo rientrati. Poi, con l’emergenza afgana, il progetto è stato ampliato e siamo rientrati in graduatoria. Ma questa iniziativa era una cosa che pensavamo da tempo. Quando si pensa all’emigrazione - aggiunge - si pensa solo agli sbarchi; in realtà c’è l’altra parte dell’accoglienza che riguarda i richiedenti asilo o i profughi che hanno già lo status di rifugiati che poi vengono accolti nelle comunità locali».

«Avevamo parlato con il sindaco Librizzi di poter fare un progetto simile - dice Giovanni Maiolo, vicepresidente di Recosol -Rete Comunità Solidali - Poi è iniziata l’emergenza Ucraina e poco dopo anche quella afgana, quindi, c’è stata la possibilità di far partecipare il Comune a un bando del ministero dell’Interno. I piccoli borghi si prestano meglio all’accoglienza perché, a differenza delle grandi città, si avverte meglio il senso di comunità, sono più facili le relazioni interpersonali, soprattutto se l’accoglienza fatta è un’accoglienza diffusa; in questo modo si creano delle relazioni che facilitano tutto quanto».