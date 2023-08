Pesci dalla confusione all’euforia: l'oroscopo di domani, mercoledì 30 agosto

L'oroscopo Barbanera di domani, mercoledì 30 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Il periodo è delicato per quanto concerne la gestione del rapporto con il partner o la famiglia. Non fasciatevi la testa prima di esservela rotta. Utilizzate la cordialità e la gentilezza, mettendo da parte l’irruenza tipica delle vostre giornate nere.

Toro. 21/4 – 20/5

Ponete attenzione alle persone che vi circondano, e se scoprite che qualcuno cerca di approfittarsi della vostra fiducia, fategliela pagare. Tenete gli occhi ben aperti e se le circostanze lo dovessero richiedere, non abbiate paura di dire di no.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Grazie alla Luna in Acquario, avete una mente brillante e pronta a rispondere, tanto da trovare soluzioni innovative a qualsiasi problema. Approfittate della vostra intelligenza e della vivacità dello spirito, battete il ferro finché è caldo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Capita di sentirsi un po’ giù di giri, ma non è il caso di farne un dramma: figli o genitori “annusano” la tristezza e cercano di starvi accanto. Avere il supporto delle persone a cui volete bene ha un potere miracoloso e vi fa sentire subito meglio.

Leone. 23/7 – 23/8

È arrivato il momento di concentrarvi sulla vostra carriera. Potrebbe esserci un’occasione di lavoro interessante che porterà grandi benefici. Non esitate a buttarvi e a esplorare nuovi orizzonti, il vostro carattere vi impedisce di essere timidi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un piccolo acciacco si ripresenta e vi convince a prestargli attenzione: d’altronde, quando non siete al cento per cento, non siete voi stessi. Comunicate e ascoltate il partner, le sue esigenze. Se vi è possibile, fate attività divertenti insieme.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sviluppate le vostre competenze, siate proattivi, chiedete feedback, imparate dagli errori. L’importante è mantenere una buona etica professionale. Di fronte all’ansia per un esame o un colloquio, tirate fuori il coraggio: siete preparati, andrà tutto bene.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Occhi puntati sulle relazioni interpersonali oggi, specialmente se avete il sentore che qualche collega stia cercando il modo di manipolarvi. La verità viene sempre a galla, prima o poi: nascondere la testa sotto la sabbia è un gesto infantile.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Bianca Signora vi sorregge, riuscite ad affrontare l’ampio spettro dei sentimenti senza paura. Forse non è più il caso di rimandare quell’incontro. Imparate a delegare, a organizzarvi: ottimizzerete gli sforzi e vi terrete al riparo dalle distrazioni.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Da un dettaglio inizialmente trascurato, può scaturire un’opportunità che porterà benefici nel lungo periodo. Non abbiate timore, mettetevi in gioco! Spendete il tempo libero con le persone care, purché sia di qualità, fatto di sorrisi e momenti intensi.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna è ancora per poco nel vostro segno: pieni di carica ed entusiasmo, potete sfruttare questa positività per concentrarvi e dribblare le avversità causate da Urano. Ponetevi l’obbligo di ascoltare le “confessioni” di coloro a cui volete bene: non tutto può aspettare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Emozioni altalenanti: si va dalla confusione all’euforia nel giro di poche ore. L’importante è non lasciarsi sopraffare e mantenere sempre il controllo. Per un ambiente di lavoro dove tutti vi rispettino, usate lo stesso metro quando viene il vostro turno./