Gangi in festa per i suoi testimonial nel mondo: i racconti dei nuovi cittadini

Il comune di Gangi ha promosso ed organizzato una manifestazione per coloro che negli ultimi anni hanno acquistato casa nel borgo madonita. Definiti testimonial di Gangi nel Mondo.

Sono stati circa cinquanta i proprietari di immobili, acquistati dopo l’iniziativa delle case cedute gratuitamente, ad un prezzo simbolico di 1 euro, arrivati da tutto il mondo, da Germania, Francia, Ungheria, Belgio ma anche tanti gli italiani. Molti non hanno potuto partecipare perché già tornati al lavoro. Ad accoglierli, nelle sale nobili di palazzo Bongiorno, il sindaco Giuseppe Ferrarello e il presidente del consiglio comunale Concetta Quattrocchi. Un incontro emozionante dove sono state diverse le testimonianze di stima "dei nuovi cittadini” per la comunità gangitana, definita "accogliente, inclusiva, una vera e propria famiglia".

La cerimonia che ha visto anche la consegna, ad ognuno, di una litografia di Gianbecchina è stata condotta dal giornalista Ivan Mocciaro. Al termine gli “illustri gangitani” sono stati ospitati nei locali del caffè letterario di palazzo Sgadari dove hanno potuto deliziare il palato, per un aperitivo rinforzato, con i prodotti tipici locali e presidi Slow Food. Piatti sapientemente preparati dalla condotta Slow Food Madonie. Al termine della degustazione in piazza del Popolo lo spettacolo di cabaret di Marco Manera che ha tenuto incollati alla sedia, fino a tarda sera, gli spettatori.

“Questo percorso negli anni ci ha permesso di conoscere e far conoscere Gangi- ha detto il sindaco Giuseppe Ferrarello – la nostra intenzione è di istituzionalizzare questa festa in una data prestabilita così da poter avere, ogni anno, la più ampia partecipazione. La nostra è una comunità inclusiva una grande famiglia”.

Durante l’incontro la proposta dell’istituzione di un laboratorio di idee per scambi culturali e promuovere iniziative con il coinvolgimento fattivo di chi trascorre solo qualche giorno a Gangi.

Le storie

Tra le testimonianze, quella di Rocco D'Alotto, argentino, che a Gangi ho trovato una famiglia: "Sono rimasto bloccato 2 anni a causa della pandemia - racconta - e tutti i vicini di casa ogni giorno mi chiedevano se avessi avuto bisogno di qualcosa".

James Higginson vive a Berlino, regista, fotografo: "Sono arrivato a Gangi vedendo in tv il servizio case a 1 euro, pensavo a una truffa, invece ho trovato una piacevole sorpresa...poi arrivando dalla statale vedere il paese con dietro l'Etna beautiful...whuao....me ne sono innamorato...e ho scelto di comprare casa".

Poi c'è stato chi come Benedetto Notararigo, imprenditore di origini gangitane trapiantato in Lombardia ha deciso di ritornare alle sue origini ed ha comprato una casa in campagna trasformata in una residenza con piscina, tanta l'emozione che non smetteva di piangere. L'unica cosa che è riuscito a dire è stato "grazie".

Rosa Di Stefano giornalista e manager alberghiera di un gruppo di hotel a Palermo: "Quando mi chiedono perché ho comprato a Gangi, è difficile esprime in poche parole un luogo che è uno stato dell’anima, allora io dico che questo territorio è luogo della memoria, dei silenzi scanditi dal tocco delle campane e dal canto delle cicale, del tempo dell'infanzia e dei primi amori, degli orizzonti senza fine. Come si fa a non amare Gangi, borgo delle meraviglie?"