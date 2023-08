Notte bianca a Gangi, musica e allegria invadono la piazza

Numeri boom per la Notte bianca di Gangi, la serata più lunga dell’anno. Nella notte tra sabato (19 agosto) e domenica mattina le strade e le piazze del centro storico sono state prese d’assalto come non si vedeva da tempo.

A far ballare il popolo della notte ci hanno pensato, principalmente, il concerto de “I Colpa di Alfredo tribute Band e Andrea Braido”, la band locale “I Cicciuzzi” e “Dj Set con i Mayhem Squat”.

"La Notte bianca si conferma un appuntamento importante per Gangi" ha detto il sindaco Giuseppe Ferrarello. Ora si pensa già ai prossimi eventi: il concerto di Roy Paci domani 21 agosto, il 22 agosto la comicità di Marco Manera e poi ovviamente dal 28 settembre al 1 ottobre la manifestazione "Vivere in Assisi”.