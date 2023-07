Palermo, salta il concerto di Salmo: il rapper si è ferito col vetro. Non canterà neanche a Catania

"Sto bene. leri ho rischiato di perdere il braccio con una porta a vetro,sono stato molto fortunato. Ringrazio i ragazzi del pronto soccorso di Roma per avermi ricucito". A raccontare l'incidente che gli è capitato è il cantante rap e produttore discografico Salmo. A causa del vetro di una porta di casa, l'artista 39enne di Olbia è stato portato d'urgenza al pronto soccorso di un ospedale di Roma dove è stato sottoposto ad un intervento per ricucire le ferite ad un braccio.

Sui social il rapper annuncia anche il forfait dei suoi concerti in Sicilia.

Era atteso da tanti fan in Sicilia, ma purtroppo Salmo non potrà esibirsi nell’Isola. Domani 28 luglio, il cantante, il cui vero nome è Maurizio Pisciottu, avrebbe dovuto esibirsi a Palermo ai cantieri culturali della Zisa. Il giorno dopo, il 29 luglio, a Catania. "Purtroppo non saró presente alla doppia data in Sicilia - scrive - perdonatemi. La settimana scorsa, proprio ai Cantieri della Zisa, dove avrebbe dovuto cantare domani Salmo, il suo collega rapper Geolier aveva sospeso il concerto per via di un'invasione di palco.